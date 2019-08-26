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В Кремле анонсировали ответ на ракетные испытания США
26 августа 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД и испытаниями ракеты средней дальности, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Нет никаких сомнений, что он [ответ на испытания ракеты, проводимые в США - прим.ред.] будет, и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны", - сказал журналистам представитель Кремля.
Он подчеркнул, что 23 августа на заседании Совбеза Путин дал поручение профильным ведомствам проанализировать угрозу, связанную с испытаниями США новой ракеты, и подготовить симметричный ответ, пишет ТАСС.
Напомним, 18 августа, впервые после выхода из ДРСМД, Штаты провели испытание крылатой ракеты, способной поражать цели на расстоянии свыше 500 км. Запуск был произведен с установки на острове Сент-Николас.
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