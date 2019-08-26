Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вести обсуждение о саммите в "нормандском формате" можно только после улаживания вооружённого конфликта на Донбассе и понимания, какой позиции придерживается новое правительство Украины.

"Мы постоянно напоминаем нашим партнерам, что необходимо для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал, - обеспечивать выполнение тех решений, которые достигались в этих рамках ранее. Одно из таких решений – разведение сил и средств, начиная с трех пилотных районов", - передаёт слова Лаврова РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что важно понимать, как новое правительство Украины, когда оно будет сформировано, относится к исполнению минских договорённостей.