Путин готов налаживать отношения со странами G7, заявил Песков

Пресс - секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное возвращение России в "большую восьмёрку". По его словам, страна не навязывает своё участие в G8, но и не отказывается от взаимодействия с участниками.

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"Несмотря на определенные разногласия, которые существуют с этими странами, на разных уровнях продолжается и развивается диалог, что помогает минимизировать недоверие и разногласия, помогает искать развязки не в конфронтации, а в диалоге", - передаёт слова Пескова "Вести".

Представитель Кремля пояснил, что Путин - "сторонник налаживания отношений со всеми странами - участницами "семерки". Он добавил, что для России участие в G7 не является "самоцелью". Песков подчеркнул, что сейчас страна имеет хорошие отношения с рядом стран, входящих в восьмёрку: Япония, Италия, Франция и Германия.