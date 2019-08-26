В понедельник, 26 августа, истребители Су-30СМ выполнили на полигоне боевой подготовки в Крыму учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух". Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Согласно источнику, лётчики успешно выполнили нормативы по поднятию самолетов в воздух для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, передаёт ТАСС.

Также был отработан комплекс мероприятий по обнаружению и уничтожению ракетами "воздух-воздух" световых мишеней, которые имитировали местонахождение потенциального противника. Уточняется, что в постановке малогабаритных мишеней принял участие экипаж на боевых самолётах.

В учениях приняли участие 10 военных самолётов Су-30СМ.