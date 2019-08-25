В Кремле прокомментировали возможность приглашения Путина на G7 в США

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном приглашении главы РФ на саммит G7 в Соединенные штаты Америки в 2020 году. Трамп предположил, что может пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году в США

"Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов относительно недавних слов главы Вашингтона.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп предположил, что позовет Владимира Путина. Как глава государства, принимающего саммит, он может приглашать на него лидеров в качестве гостей по своему усмотрению.