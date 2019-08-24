Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в субботу заявил, что Россия и Молдавия совершают "огромный рывок" в отношениях.

По словам политика, возобновление стратегического партнерства Москвы и Кишинева по всем направлениям, о котором ранее заявил глава Молдавии Игорь Додон в рамках встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, является шагом вперед, который в дальнейшем может перерасти в дружбу.

В беседе с RT Калашников отметил, что укрепление отношений даст возможность наладить взаимодействие между двумя государствами.

Напомним, 24 августа Сергей Шойгу посетил Молдавию и поучаствовал в мероприятиях в честь празднования 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.