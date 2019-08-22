В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на слова украинского лидера, заявившего, что принятие России обратно в G8 станет возможным только после передачи Крыма Украине. Захарова назвала условия Зеленского для возвращения РФ в G8 "набором букв"

"Никаких условий. Крым является составной частью России. Вопрос закрыт раз и навсегда", - отметил политик, призвав Владимира Зеленского прекратить выдвигать условия и играть на теме принадлежности полуострова.

"Относительно G8: Россия не рвется в этот клуб по интересам. Если им нужна Россия, то нет вопросов, наша страна готова сотрудничать, но интересами государства никто торговать не собирается", - подчеркнул вице-спикер.