Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила условия, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возвращение России в "большую восьмёрку". Дипломат отметила, ждёт тех же слов в "реальности".

"Выставление условий России - плохая политика", - Пушков о возвращении в G8

Ранее украинский лидер заявил, что готов поддержать возвращение РФ в обмен на Крым и решение вооружённого конфликта на Донбассе. По его словам, это станет реальным серьезным сигналом миру, что "Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии".

"Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв ... Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины ... А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - с иронией объяснила Захарова в Facebook.

Дипломат обратила особенное внимание на "сигналы" в сообщении Зеленского, подчеркнув, что ждёт их не в соцсетях, а в реальности.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что "попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению".