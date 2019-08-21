Премьер Британии выступил против возвращения России в G8

Доводы в пользу того, чтобы РФ вновь присоединилась к "большой семерке", восстановив формат G8, только предстоит найти. Об этом заявил в среду в Берлине глава британского правительства Борис Джонсон.

По его мнению, России пока рано возвращаться в G8. Политик упомянул инцидент с отравлением Скрипалей, ситуацию вокруг Украины и "российские провокации" в различных частях мира. Он подчеркнул, что позиции Лондона и Берлина в этом вопросе совпадают.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что участие России в G7 обусловлено прогрессом в минских договоренностях. По ее словам, когда РФ исключали из G8, это было связано с положением на Украине. Сейчас же ситуация может измениться.

Ранее президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.