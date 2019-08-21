Трампу предложили купить Великобританию

Ранее американский президент изъявил желание купить у Дани Гренландию.

Как пишет издение "Дни24", британский журналист Ричард Литтлджон в ироничной форме предложил купить Великобританию, если его первый план окажется неудачным.

По его словам, Вашингтон таким образом получит в свое подчинение пятые по силе вооруженные силы в мире и пятую по своим масштабам мировую экономику. Как шутит автор, это ко всему прочему позволит объединить возможности Лондонского Сити и Нью-Йорского Уолл-Стрит, что создаст предпосылки к созданию «непобедимого трансатлантического финансового гиганта».