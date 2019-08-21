Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД

Российский президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Соединённые Штаты отказались от Договора РСМД только чтобы провести испытания своей новой ракеты.

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

По словам главы государства, подобные действия США обостряют ситуацию в сфере безопасности не только в Европе, но и в мире, передаёт РИА Новости. При этом Путин отметил, что Америка провела испытания крылатой ракеты слишком быстро после выхода из ДРСМД.

«В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением - это морская ракета - началась задолго до того, как поиск поводов для выхода из договора», - подчеркнул президент России.