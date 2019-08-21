Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД
21 августа 2019, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Российский президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Соединённые Штаты отказались от Договора РСМД только чтобы провести испытания своей новой ракеты.
По словам главы государства, подобные действия США обостряют ситуацию в сфере безопасности не только в Европе, но и в мире, передаёт РИА Новости. При этом Путин отметил, что Америка провела испытания крылатой ракеты слишком быстро после выхода из ДРСМД.
«В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением - это морская ракета - началась задолго до того, как поиск поводов для выхода из договора», - подчеркнул президент России.