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Накануне выборов

20 августа 2019, 21:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Накануне выборов

В Краснодаре под председательством главы региона Вениамина Кондратьева состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае. В его работе принял участие спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Главной темой встречи, как сообщают пресс-службы администрации края и ЗСК, стало обеспечение безопасности предстоящей выборной кампании. По словам губернатора, 8 сентября на Кубани пройдет масштабная избирательная кампания, в ходе которой жители будут выбирать 149 глав городских и сельских поселений, свыше 6 тысяч депутатов районного и поселенческого уровня. Проголосовать смогут около 2 млн 250 тыс. человек. «Эта кампания – одна из самых ответственных. Предстоит выбрать базовый уровень местного самоуправления – людей, которые будут представлять интересы жителей почти всех поселений, – обратился губернатор к участникам совещания. – Мы должны все вместе обеспечить свободное волеизъявление жителей края». Как подчеркнул губернатор, особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности избирательных участков и мест массового пребывания людей. Для этого охранять общественный порядок будут 5,5 тыс. сотрудников полиции, 5 тысяч казаков, 2 тысячи народных дружинников, представители Росгвардии, сотрудники охранных предприятий. Кроме того, губернатор поручил создать условия для комфортного голосования маломобильных и пожилых граждан. Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко доложил, что более чем на 530 участках будут использованы специальные бюллетени для слабовидящих людей. Порядка 1,8 тысяч участков находятся на первых этажах, оборудованы для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Также в день голосования будут работать волонтеры, которые при необходимости смогут выезжать на дом к отдельным избирателям.

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