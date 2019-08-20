Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Глава ведомства отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией.

"... наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации ... Во всех случаях турецкие коллеги предупреждались о том, что мы будем отвечать, и эта практика не может прекратиться, потому что соглашение по Идлибу не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов", - передаёт слова Лаврова РИА Новости.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что из-за нападения ВВС Сирии на турецкий военный конвой в провинции Идлиб погибли три мирных жителя, ещё 12 пострадали.