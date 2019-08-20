Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

"Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку... Прошу правительство к 1 октября текущего года подготовить принципы модернизации первичного звена в здравоохранении", - передаёт слова Путина ТАСС.

Российский лидер также поручил кабинету министров к 1 июля 2020 года разработать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах РФ.

Помимо этот Путин попросил предоставить и обосновать источники финансирования всех предлагаемых мероприятий.