Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко Ирина Алашкевич назвала людей, пострадавший от паводка в Иркутской области "быдлом" и "бичами". Сама чиновница изначально не стала признавать свой голос, а попросила дождаться экспертизы.

"Люди, вся эта бичевня, пришли - вы бы видели, как они одеты! ... Одеты черт-те как, два класса образования ... Стояло вот это быдло ...", - передаёт её слова РЕН ТВ.

Телеканал провёл независимую экспертизу аудиозаписи со словами Алашкевич, которая попала в Сеть. Исследование подтвердило, что голос на записи её.

"Был проведен сравнительный анализ - параметрический, функционально-динамический голосовой активности, аппаратно-программный, аудитивно-лингвистический, четыре слоя исследования. Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой записи принадлежит одному и тому же физическому лицу женского пола", - сообщил начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев.

По его словам, Ирина Алашкевич нервный, неуравновешенный и мало уверенный в себе человек.