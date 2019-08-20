В Госдуме придумали способ заставить Украину снять водную блокаду Крыма

В Государственной Думе РФ придумали способ заставить руководство Украины снять водную блокаду Крымского полуострова. По данному вопросу на брифинге в стенах российского парламента высказался депутат Владимир Жириновский.

По словам законодателя, Москве следует предъявить Киеву ультиматум, Украине необходимо дать двое суток на снятие блокады. Если этого не произойдет, РФ должна принять решение о блокировании реки Днепр, процитировал Жириновского интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский дипломат Сергей Корсунский обозначил главное оружие его страны против Российской Федерации.