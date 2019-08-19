Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора
19 августа 2019, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил нового заместителя руководителя Ростехнадзора. Им стал Дмитрий Фролов. Сообщение о назначении появилось на сайте кабинета министров.
«Назначить Фролова Дмитрия Ивановича заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», - сказано в опубликованном документе.
На официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассказали, что ранее Фролов в ведомстве занимал пост начальника управления государственного энергетического надзора, передаёт РИА Новости.