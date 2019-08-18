Кадыров рассказал, чего боится

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в одном из интервью, что его пугает. По словам Кадырова, он не боится никого из людей, а единственный его страх связан вовсе не с какой-либо угрозой.

«Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь», - признался Кадыров. Также он отметил, что если бы он боялся кого-то, то не стал бы продолжать дело своего отца. «Мы воевали против международных террористов численностью десятки тысяч человек», - напомнил глава Чечни.

При этом Кадыров высказал недовольство тем, как некоторые люди трактовали его слова об имаме Шамиле. По его мнению, многие неверно восприняли его слова, передаёт Lenta.Ru.