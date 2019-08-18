Политолог объяснил потерю интереса россиян к парламентским выборам

Ранее социологи зафиксировали падение интереса россиян к выборам в Госдуме. Согласно проведенному опросу, 41 процент граждан либо не собираются голосовать на думских выборах в 2021 году, либо не знают, кого на них поддержать.

Политолог Олег Матвейчев отметил, что когда люди политикой не интересуются, это говорит о том, что у них более или менее все хорошо: "Это значит что у них более или менее комфортная среда, что их все устраивает. Представьте, что у нас страна, например. внезапно начала бы интересоваться вопросом ЖКХ, какие трубы лежат, какая вода течет и так далее. Это явно свидетельствовало бы о том, что в этой сфере не все в порядке. А так мы знаем, что вода течет и холодная, и горячая, и все такое, мы на это не обращаем внимания. Радоваться надо. Самые политизированные общества – самые больные". Об этом сообщает НСН.