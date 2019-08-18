Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности стратегической и дальней авиации. Глава Минобороны успокоил США: стратегические бомбардировщики Ту-160 будут летать на Чукотку по плану ведомства, а не для того, чтобы "задирать" Штаты.

Комментируя полет Ту-160 в аэропорт Анадырь вблизи морских границ с США, Шойгу сказал: "Мы восстановили то, что было. Да, у нас появились сегодня такие возможности. Да, наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда летала когда-то". Он объяснил, что полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку не являются попыткой "дразнить" американцев, речь идет о нормальной плановой работе.

Генерал также отметил, что в США знают о полетах российских самолетов, "это естественно и это понятно", а сами полеты ставятся в "планах на начало года".