Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о размещении в стране американской армии, чтобы отпугнуть Россию. Политик призвал не обращать внимание на его слова.

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"Польша будет говорить только то, что ей будут указывать её хозяева-американцы ... Но это же дикость, когда страна сама просит, чтобы к ней на территорию привели как можно больше иностранных войск", - передаёт слова Шерина РИА Новости.

Политик сравнил Польшу с ребёнком на новогоднем утреннике в детском саду, когда воспитательница - США раздаёт всем "чиновникам государственного уровня" свой сценарий и реплики.

Шерин отметил, что любая реакция России на подобное заявление будет "большой честью для Польши".

"... это несерьёзно, и не дай бог втягиваться в какую-то гонку вооружений", - заключил он.