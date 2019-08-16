Рамзан Кадыров раскрыл, о чем говорил с Владимиром Путиным после смерти своего отца

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл подробности разговора с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели своего отца. Отец Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадыров, Герой России, был первым президентом Чечни.

Нынешний чеченский лидер во время встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании назвал Владимира Путина падишахом. По его словам, на встрече с Путиным присутствовали еще 12 чеченцев, и он говорил об окончании войны на родине.

Рамзан Кадыров тогда сказал, что "готов быть с Россией", если ему дадут восстановить разрушенную Чечню и не будут против ислама. "С такой договоренностью потом я вышел работать", - заявил Кадыров.

Гостям из Иордании Рамзан Ахатович также поведал о встрече отца с Путиным. Он отметил, что Ахмат Кадыров дал согласие возглавить Чеченскую республику при условии, что его соотечественники заявят о желании жить с Россией и быть ее частью.