В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

Первый зампредседателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков отреагировал на заявление заместителя главы офиса Владимира Зеленского Руслана Рябошапки о разработке новой стратегии по возвращению Донбасса и полуострова. По его словам, пора прекращать составлять планы, а начинать действовать.

Команда Зеленского разрабатывает план по возвращению Донбасса и Крыма

"Каждое подобное заявление является исключительно популистским актом, и мы к этому уже привыкли. Все это вызывает иронию ... Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивает цивилизованные отношения с российским Крымом", - передаёт его слова РИА Новости.

Бобков отметил, что новому украинскому руководству стоит заняться усовершенствованием политики внутри своего государства и не допустить раскола в обществе.