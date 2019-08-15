Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных судов
15 августа 2019, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес. Документ заключили на встрече в Москве, передает РБК.
"В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ, цитирует агентство.
Кроме того, отмечается, что в ходе прошедших в российской столице переговоров министры двух государств обсудили ситуацию в Венесуэле и двустороннее сотрудничество в военной и военно-технической сферах.