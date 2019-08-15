Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Ему положен оклад, дача с горничными, охраной и транспортом и медицинское обслуживание.

Как напоминает издание "Вести", на Украине с 1992 года действует постановление Верховной рады "Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины", которое пожизненно закрепляет за экс-главой государства некоторые преференции.

После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (сейчас это 28 тысяч гривен, или более одной тысячи долларов), государственная дача, а также медобслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги.