Украина будет пожизненно обеспечивать Порошенко
15 августа 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны. Ему положен оклад, дача с горничными, охраной и транспортом и медицинское обслуживание.
Как напоминает издание "Вести", на Украине с 1992 года действует постановление Верховной рады "Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины", которое пожизненно закрепляет за экс-главой государства некоторые преференции.
После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (сейчас это 28 тысяч гривен, или более одной тысячи долларов), государственная дача, а также медобслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги.