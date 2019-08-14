Эксперт назвал оптимальные локации для американских ракет

Первый вице-президент Академии геополитических проблем и капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков считает, что американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором о РСМД будут размещены в Японии или Южной Кореи. По его словам, это самая оптимальная локация для нанесения более точных выстрелов по России.

Эксперт отметил, что развертывание вооружения на данных территориях сокращает подлётное время до целей в России и Китае с 30 до 5-8 минут. Сивков добавил, что это даёт США возможность ударить по российским ядерным силам, особенно речь идёт о подводных лодках с межконтинентальными баллистическими ракетами, - передаёт ТРК "Звезда".

По его мнению, такие действия могут спровоцировать риск некорректного срабатывания российской системы предупреждения о ракетном нападении, что может привести к крупномасштабной ядерной войне.