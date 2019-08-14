Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что РФ виновата в прекращении ДРСМД. По его словам, немецкий политик просто не хочет отходить от позиции США.

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

"Было бы странно услышать от госпожи Меркель какую-то другую оценку ... Та конструкция выхода из Договора РСМД, которая была предложена Соединёнными Штатами, сегодня как аксиома принимается всеми их партнёрами ... Сказать что-то другое — означает признать кардинальную неправоту Вашингтона", - передаёт слова сенатора RT.

Морозов отметил, что российская сторона предлагала США ознакомиться с "запрещёнными" системами, но на презентацию они не явились и доказательств не предъявили. Сенатор сравни Меркель с сержантом, "который, стоя в строю, поглядывает на капитана". Он заявил, что капитаном в данной ситуации является Вашингтон, который командует, что нужно сделать.