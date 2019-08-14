Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США
14 августа 2019, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Вячеслав Володин оценил решение главы Украины Владимира Зеленского разрешить некоторым категориям россиян получать украинское гражданство в упрощённом порядке.
Председатель Госдумы уверен, что за действиями Зеленского стоят Соединённые Штаты, передаёт КП. «Заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», - считает Володин.
По его словам, Америка выбрала Украину в качестве страны, которая может создать очаг напряженности вблизи России, пусть даже в ущерб собственным интересам.