Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США

Вячеслав Володин оценил решение главы Украины Владимира Зеленского разрешить некоторым категориям россиян получать украинское гражданство в упрощённом порядке.

Кому из россиян упростят получение украинского гражданства?

Председатель Госдумы уверен, что за действиями Зеленского стоят Соединённые Штаты, передаёт КП. «Заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», - считает Володин.

По его словам, Америка выбрала Украину в качестве страны, которая может создать очаг напряженности вблизи России, пусть даже в ущерб собственным интересам.