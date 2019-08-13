Суд разрешил проверить Петра Порошенко на полиграфе

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ГБР. Порошенко пригрозил проверкой себя на детекторе лжи в прямом эфире

Отмечается, что соответствующее постановление суда уже имеется. Однако санкция на прохождение бывшим лидером украинского государства полиграфа может действовать только при условии согласия на это самого Петра Порошенко.

В понедельник экс-глава Незалежной прибыл в ГБР на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Глава ГБР Роман Труба не исключил, что следующий допрос может пройти с полиграфом.

В ответ на данное заявление руководителя украинского госбюро расследований, как ранее писали Аргументы Недели", Петр Порошенко сообщил о своей готовности к проверке на детекторе лжи в одном из эфиров телеканала "Прямой".