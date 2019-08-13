Суд разрешил проверить Петра Порошенко на полиграфе
13 августа 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что соответствующее постановление суда уже имеется. Однако санкция на прохождение бывшим лидером украинского государства полиграфа может действовать только при условии согласия на это самого Петра Порошенко.
В понедельник экс-глава Незалежной прибыл в ГБР на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Глава ГБР Роман Труба не исключил, что следующий допрос может пройти с полиграфом.
В ответ на данное заявление руководителя украинского госбюро расследований, как ранее писали Аргументы Недели", Петр Порошенко сообщил о своей готовности к проверке на детекторе лжи в одном из эфиров телеканала "Прямой".