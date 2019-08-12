В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму заявили, что собираются обратиться к руководству страны с просьбой начать переговоры с властями Украины о возможности подачи воды из реки Днепр на территорию полуострова.

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов уточнил, что речь идёт не о той воде из Днепра, которая «принадлежит Украине», а о той, что идёт «с территории России», передаёт РенТВ. Мурадов отметил, что переговоры могут способствовать решению проблем в северной части полуострова.

После присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации Киев перекрыл подачу воды через Северо-Крымский канал, обеспечивающий большую часть потребностей территории в пресной воде.