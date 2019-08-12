В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что перенести дату предстоящих выборов в парламент столицы нельзя, поскольку день голосования установлен федеральным законодательством.

В Москве сообщили о первом аресте после митинга 10 августа

Ранее в Мосгордуму поступило предложение провести выборы в конце осени, передаёт РИА Новости. В ответ на это Шапошников заявил, что по закону выборы должны быть проведены во «второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий соответствующих органов». Также председатель Мосгордумы подчеркнул, что перенос дня голосования может быть рассмотрен только «в исключительных случаях».

«В нашей ситуации никаких оснований для отмены или переноса выборов в Мосгордуму нет», - резюмировал Шапошников.