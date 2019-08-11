В Совфеде планируют обсудить с послами некоторых стран публикации о митингах в Москве

В Совфеде представители комиссии по защите госсуверенитета сообщили, что планируют встречу с послами нескольких стран из-за действий, которые можно рассматривать как вмешательство в российские выборы.

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«На целом ряде посольских сайтов размещались сообщения с подробным описанием маршрутов предстоящих митингов, прошедших в Москве, и было непонятно, что это за сообщения - предостережения своим гражданам или призыв к беспорядкам», рассказала сенатор и член комиссии Людмила Бокова.

Также Бокова подчеркнула, что особые вопросы имеются к послу США, передаёт РИА Новости. Ранее в одной из соцсетей посольства был опубликован подробный маршрут несанкционированного митинга, который прошёл в Москве в субботу, 3 августа.