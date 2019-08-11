Сергей Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участие международных гостей в байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе свидетельствует о провале попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма. Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе

"Участие в празднике иностранных гостей - еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", поблагодарив организаторов.

Напомним, в субботу, 10 июня, глава Крыма вместе с президентом РФ Владимиром Путиным посетил международное байк-шоу. Как рассказал лидер мотоклуба "Ночные волки", в шоу участвовало множество байкеров из европейских стран.