Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин призвал студентов перестать пользовать доя поиски информации "Википедией". Он отметил, что данный ресурс содержит непроверенные данные.

"Википедия" - общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом ... Не пользуйтесь "Википедией", получите двойку. Потому что "Википедия" – это точно не проверенная информация", - передаёт словам Волина РИА Новости.

Замминистра напомнил, что владельцем сайта является американская некоммерческая организация. По его словам, материалы данного информационного ресурса постоянно правятся, в том числе в интересах различных лиц, поэтому не стоит воспринимать её серьёзно.