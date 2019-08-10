Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин прибыл на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки", на мотоцикле "Урал".

Согласно источнику, Путин прибыл на шоу в компании лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова, после чего они вместе подъехали к сцене и поздоровались с участниками фестиваля. Отмечается, что на мотоцикл президента был прикреплён флаг России, - передаёт РЕН ТВ.

Российского лидера сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. "Тень Вавилона" является одиннадцатым байк-шоу, которое проводится на полуострове.