Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе
10 августа 2019, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин прибыл на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки", на мотоцикле "Урал".
Согласно источнику, Путин прибыл на шоу в компании лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова, после чего они вместе подъехали к сцене и поздоровались с участниками фестиваля. Отмечается, что на мотоцикл президента был прикреплён флаг России, - передаёт РЕН ТВ.
Российского лидера сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. "Тень Вавилона" является одиннадцатым байк-шоу, которое проводится на полуострове.
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