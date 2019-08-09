Реноме шоумена сыграло злую шутку с Владимиром Зеленским. Встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом проходит на фоне репризы нынешнего президента Украины, который сравнил президента Турции с домашним насекомым.

У видео, в котором политическая острота срывается с уст Владимира Зеленского пока чуть больше 160 тысяч просмотров. Оно было записано на одном из выступлений студии «95 квартал», в которой выступал Зеленский до нынешней должности.

«И сразу будет острая политическая реприза», — предупреждает Зеленский на видео, которое начинается с первой минуты: «Итак, внимание. Эрдоган — усатый таракан!»

Завершив шутку, Зеленский кланяется. В контексте нынешней встречи, теперь уже в ранге президента Украины, шутка выглядит достаточно неуместной. Зрители отметили этот факт и ответили Зеленскому осуждающими комментариями:

«После этого ехать в гости и выпрашивать денег? Совесть у Зэ есть?»

«Зеза, ты сейчас в Турции. Повтори это, глядя в глаза Эрдогану. Хватит смелости? Вряд ли».

«При всем моем уважении к нему могу сказать одно: Эрдоган мужик, а Зеленский падает на глазах. Это моё мнение».