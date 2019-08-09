У Зеленского нашли источник «слива» информации об отставке главы администрации

Снимок документа был передан одним из сотрудников офиса Зеленского. Такими словами замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал недавний скандал с увольнением администрации украинского лидера.

По его собственным словам, сам Тимошенко увидел скриншот заявления в интернете. Сначала он удивился появлению документа. А потом чиновника атаковали журналисты. Они просили подтвердить, либо опровергнуть информацию.

«Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета»,— пояснил Тимошенко: «Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив, и дальше это репостили».

Имя автора «слива» замглавы администрации Зеленского не знает, и полагает, что сейчас искать его бессмысленно. Пока понятно, что это один из находившихся на рабочем месте сотрудников.

Про отставку главы администрации президента Украины Андрея Богдана стало известно 1 августа. Она произошла на фоне конфликта с мэром Киева Виталием Кличко, который был вынужден обратиться за помощью к адвокату Дональда Трампа.