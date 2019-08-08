Дмитрий Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства. Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан - наш крупный партнер, наши друзья здесь живут", - сказал Медведев.

По его словам, если подобные события приведут к политической, а значит, экономической нестабильности, это "просто ударит" по огромному количеству людей, которые живут в этой стране: "Было бы очень плохо".