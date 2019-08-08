В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Прогнозы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ о том, что избиркампания будет проходить не без влияния из-за рубежа, подтвердились.

Об этом заявил заявил глава комиссии Андрей Климов на заседании рабочей группы: "К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились", - сказал он.

Признаки вмешательства Климов усматривает в недобросовестном освещении событий в Москве, в "неприемлемых действиях" некоторых дипломатов в Москве, в "участии в протестных акциях лиц, проходивших подготовку за рубежом".