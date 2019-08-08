Зеленский насмешил шутовством на встрече с Эрдоганом

Неопытность украинского лидера сыграла с ним злую шутку. Во время прохода с Эрдоганом Зеленский выглядел, как придворный шут или дурачок. В конце концов, он попал в забавный конфуз, из-за которого киевские СМИ назвали Зеленского президентом-неумехой.

Эрдоган уверенной походкой философа идет по ковровой дорожке. Рядом с ним вышагивает Зеленский, щурится от солнца и глупо улыбается, с интересом пялясь по сторонам. Если бы не политический контекст офицального визита украинского президента в Турцию, можно было бы подумать, что это отец вывел на прогулку сына-дурачка.

В какой-то момент Эрдоган останавливается и знаком приглашает Зеленского остановиться, чтобы повернуться лицом к сопровождающему гвардейцу. Украинский президент что-то недопонял. Он протянул руку и ломанулся куда-то в сторону.

Украинские СМИ из-за конфуза назвали Зеленского президентом-неумехой. В целом, во время визита у него возникло несколько ситуаций, в которых он показал себя политически нетактичным. Эрдоган даже вынужден был "поставить" коллегу на место.

В официальной части Зеленский начал жаловаться на беды моряков, которых официальный Киев отправил на заклание в Керченский пролив для совершени провокаций. Украинский лидер показал браслеты, а потом рассказал «сказку» о том, что это браслеты с именами моряков и якобы они ему помогают.

На самом деле, никаких браслетов с именами моряков на Украине Зеленский не носит. Единственный браслет, который у него был замечен — безделушка из фитнес-зала. Он пару раз забыл снять его после утренней зарядки.

Эрдоган внимательно выслушал пассаж Зеленского, а потом заметил, что напомнил Зеленскому о том, что подобные пассажи в исполнении главы государства выглядят неуместными.

«Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки – от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы», — парировал Эрдоган.