Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?

Американское посольство в Киеве оценило реакцию Зеленского на последние события на Донбассе. Соединенные Штаты призвали Россию прекратить конфликт на Украине.

Заявление достаточно скандальное. В нем очередная порция обвинений в адрес России. Правда, теперь они завуалированы.

«Президент Зеленский и ВСУ показали храбрость перед лицом агрессии», — завило дипломатическое представительство США в своем Twitter, — «Россия могла бы показать подобную храбрость и положить конец конфликту, выведя свои силы».

Российских сил на территории Украины нет. Чтобы вывести с Донбасса войска, нужно сначала их ввести туда. Зато на Донбассе есть американское присутствие в лице инструкторов и наемников. Вот их бы Соединенным Штатам и стоило бы вывести из зоны конфликта.