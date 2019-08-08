Кличко назвал травлей шутки Зеленского про себя

Мэр Киева оценил шутки студии Зеленского «95 квартал», и заявил, что нынешний президент Украины уже давно планировал снять его с должности. Его процитировали украинские СМИ.

Откровения Виталия Кличко были процитированы в его интервью. Сейчас между ним и командой Зеленского развивается конфликт, в результате которого мэр украинской столицы был вынужден обратиться за помощью к адвокату Дональда Трампа.

По словам киевского градоначальника, этот конфликт начался еще несколько лет назад. Виталий Кличко обратил внимание на шутки студии «95 квартал». В них он был представлен в виде очень недалекого человека.

«Это ведь все давно началось», — пояснил политик: «Думаю, неслучайно — целенаправленная зачистка электорального поля. Уверен, уже с 2015-го они думали и о парламентских, и о президентских [выборах]… Когда Зеленский выставил свою кандидатуру на президентских — сопоставил просто, и пазлы сложились».

В шутках студии Зеленского действительно за последние годы выходило много пародий. В них высмеивались манеры Виталия Кличко. Из-за этого нынешнего президента Украины киевский градоначальник невзлюбил еще несколько лет назад.