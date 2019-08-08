В Госдуме попросили Зеленского перестать «заботиться» о Крыме

Крыму не нужна забота и внимание президента другой страны, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, Зеленскому пора перестать предпринимать попытки вернуть полуостров Украине.

«Слушая заявление Зеленского, складывается впечатление, что он не имеет доступа к объективным фактам - крымским татарам на российском полуострове спокойно и комфортно, они стали неотъемлемой частью российского общества», - заявил Бальбек.

Он отметил, что на полуострове нет притеснения крымских татар, передаёт РИА Новости. При этом Бальбек подчеркнул, что представители народности из других стран спокойно приезжают в Крым, чтобы навестить своих близких и родных.