Скотленд-Ярд рассказал о связи Путина с отравлением Скрипалей

Британская полиция рассказала подробности своего расследования о возможной причастности российских властей к инциденту с семьей Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщило издание The Guardian.

По данным Скотленд-Ярда, в деле об отравлении сейчас существуют лишь теории: никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против Кремля, выявлено не было. Однако Лондон по-прежнему считает, что к преступлению причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.

Скотланд-Ярд проанализировал вопрос, мог ли играть какую-либо роль президент РФ Владимир Путин в атаке с применением "Новичка". Анализ не дал результатов: "У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", - цитирует издание слова главы контртеррористического подразделения Нила Басу.

Между тем, в посольстве РФ заявили, что спустя почти полтора года после событий в Солсбери никакой "вразумительной" информации о ходе расследования данного инцидента российская сторона от официального Лондона так и не получила, отмечает ТАСС со ссылкой на комментарий диппредставительства.