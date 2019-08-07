Зеленский пообещал, что Крым вновь станет украинским

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что рано или поздно Крым обязательно вернется в состав украинского государства. Об этом он заявил сегодня, 7 августа, на встрече с украинской общиной в Анкаре.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом", - уверенно заявил нынешний руководитель Незалежной.

По его словам, после этого в истории Крыма будут "только счастливые праздники". Помимо этого Зеленский выразил признательность общине за оказываемую поддержку и помощь в оздоровлении украинских детей.

Кроме того, глава украинского государства рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, которые остались на полуострове.

А для посещения "турецкими" крымскими татарами российского Крыма вообще не существует никаких препятствий, в том числе и потому, что между Российской Федерацией и Турцией отсутствует визовый режим.