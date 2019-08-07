В Госдуме предложили включать отопление из-за похолодания летом

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центрально отопление летом во время сильного похолодания. По его словам, главное причиной для этого является падение температуры ниже климатической нормы.

Власов сообщил, что в течение июля и в конце августа на его имя поступало большое количество обращений граждан из-за резкого похолодания в квартирах. Депутат отметил, что многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах в связи с дождливой и пасмурной погодой, - передаёт РИА Новости.

Политик напомнил. что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года.

"Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в обращении к министру.