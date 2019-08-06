В МИД РФ отреагировали на информацию об отставке посла США

В МИД РФ прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что посол Соединенных штатов Америки в Москве Джон Хантсман подал в отставку и уже в октябре покинет свой пост. После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Потенциал двусторонних отношений с Россией не давала реализовать внутриполитическая ситуация в США, а оценивать работу посла Джона Хантсмана стоит лишь американской стороне, отметили в ведомстве.

"Данное решение принадлежит вашингтонской администрации. Соответственно, оценку его [посла США] деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман – профессионал", – передает агентство ТАСС.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что посол США в РФ Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение на имя президента США Дональда Трампа опубликовали американские СМИ. Заявление датировано 5 августа.