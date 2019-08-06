Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Посла Японии Тоёхиса Кодзуки пригласили в МИД и выразили протест в связи с ситуацией вокруг южных Курил. Об этом во вторник, 6 августа, заявили журналистам в дипломатическом ведомстве. Медведев отреагировал на возмущение Японии в связи с его поездкой на Курилы

"Тоёхисе Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами, - отметили там.

Также заместитель главы МИД России Игорь Моргулов обратил внимание Кодзуки на неприемлемость "протестов" Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории - южных Курильских островах.

Комментарии японской стороны (по поводу посещения этого района Сахалинской области) "граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела РФ", отметил он. Речь идет о возмущении визитом на острова премьера России.