После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Посол США в РФ Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение об отставке на имя Дональда Трампа опубликовали американские СМИ. Супругу посла США в РФ возмутил репортаж CNN

Заявление датировано 5 августа. В тексте Джон Хантсман благодарит американского президента за доверие.

«Я с почтением подаю в отставку с должности посла Соединенных Штатов в России, начиная с 3 октября 2019», — пишет Хантсман Трампу, — «Надеюсь, что этого времени достаточно для назначения и утверждения преемника».

Накануне жена Хантсмана попала в скандал. Она обвинила CNN в непорядочности. Журналисты рассказали об отставке ее мужа. Получается, это было правдой. Женщину возмутило то, что CNN использовало для иллюстрации ее фото из социальных сетей.

Собственно, она сама предала эти фото огласке. CNN всего лишь процитировали саму жену посла. Правда, сделали это в контексте информации, полученной из собственных источников. Просто они заранее объявили об отставке Джона Хантсмана.