Соловьёв возьмёт интервью у Коломойского, если бизнесмен хочет познакомиться

Российского телеведущего Владимира Соловьева возмутила информации о работе, которую ему предлагал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, у него в тот период была прекрасная карьера и он не нуждался в помощи.

Соловьев был готов уйти на украинский канал, заявил Коломойский

"В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале „России 1“, вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период. Если бы меня звали на „1+1“, я бы это предложение с удовольствием рассмотрел", - передаёт слова телеведущего URA.RU.

Соловьёв отметил, что он никогда не встречался с бизнесменом, а тем более не вёл переговоры. Он добавил, что Коломойский даже выдумал имя якобы его родственника.

Однако телеведущий не отрицает, что олигарх является серьезным игроком и важной фигурой в украинском политическом истеблишменте. Соловьёв заявил, что, если Коломойский так хочет познакомиться, то он "всегда готов взять у него интервью".